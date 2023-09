Tramonti porta in scena le antiche peculiarità del vino Gli amministratori del comune della Costiera: "Vantiamo antica tradizione in questo settore"

Il vino, uno dei simboli della dieta mediterranea e della biodiversità ma anche il prodotto che meglio incarna lo spirito conviviale della penisola italiana, è il protagonista assoluto della manifestazione che si terrà a Tramonti sabato prossimo (30 settembre) e si inserisce nella rassegna “Meraviglie – I sentieri dei sensi” - finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Campania. Divina” - che si avvale della direzione artistica di Alfonso Cavaliere.

Location di eccezione sarà la struttura del 1400 del Convento di San Francesco a Tramonti che ospiterà, dalle ore 20, anche l’esibizione della Compagnia Solot, la compagnia stabile di Benevento, con lo spettacolo “Salute!”. Sul palcoscenico saliranno gli attori Michelangelo Fetto (che firma anche la regia), Rosario Giglio, Antonio Intorcia, Massimo Pafani.

Dalle nozze di Cana alla Parigi dei mitici anni 20 passando per canti celebri della tradizione, citazioni, aneddoti, degustazioni “tecniche” e degustazioni un “po’ meno tecniche”, lo spettacolo si presenta come un vero e proprio inno alle peculiarità del vino. La trama narrativa - affiancata da numerosi interventi dal pubblico - si dipana attraverso una narrazione immaginifica della storia di questa bevanda che ha accompagnato l’uomo nell’arco della sua evoluzione, affiancandolo nelle sue esplorazioni, scoperte e processi di civilizzazione. Ma il vino è anche il prodotto simbolo del territorio in cui viene coltivato e l’emblema di una cultura e di uno stile di vita. Da qui la valorizzazione dei vigneti autoctoni, in opposizione alla dilagante affermazione di una produzione vitivinicola extracontinentale, che non racconta la storia, le tradizioni e i profumi della terra in cui viene prodotto. Bere il vino, dunque, non è solo assaporare un liquido alcolico, ma assume la valenza di un’esperienza che riporta a sensazioni ataviche sulla scia di sapienti gesti e antichi saperi.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

"Il vino farà da guida per questo nuovo appuntamento di “Meraviglie - I sentieri dei sensi” -ha sottolineato Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti -. Coinvolge i sensi regalando, se assunto nelle giuste dosi, allegria, euforia e voglia di convivialità”. Come sottolineato dall’assessore agli Eventi, Assunta Siani “Tramonti vanta una solida tradizione nella produzione di vini, nel pieno rispetto del territorio e delle tecniche di coltivazione, che non ci stancheremo mai di valorizzare. Peraltro Tramonti vanta vitigni autoctoni di grande pregio, come il tintore, che supera il metro di diametro e ha oltre 300 anni di storia”.

La manifestazione “Meraviglie – I sentieri dei sensi” è un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.