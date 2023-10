Giornate Fai d'autunno, successo e partecipazione nei siti salernitani Tanti visitatori al Convitto nazionale, le parole del dirigente Claudio Naddeo

Le giornate Fai d'autunno si confermano un successo in provincia di Salerno. L'evento, promosso dalla delegazione giovani del Fai di Salerno, ha visto la partecipazione di tante persone che, tra ieri e oggi, hanno visitato le bellezze presenti sul territorio provinciale: dall'Archivio storico comunale di Salerno alle scoperte del santuario greco presente nel parco archeologico di Paestum, passando per la biblioteca del convitto nazionale "T. Tasso" di Salerno, il Palazzo Santa Maria di Camerota, la biblioteca provinciale e quella del liceo classico "T.Tasso". Nell'aula culturale di Palazzo Pedace, sede del Fai di Salerno, è stata invece esposta la mostra "Decalogo per la Democrazia spagnola" di José Garcia.

Tanti visitatori hanno approfittato della due giorni per visitare e conoscere questi luoghi di cultura. Un'iniziativa commentata con soddisfazione da Claudio Naddeo, presidente provinciale dell'associazione nazionale presidi che dirige il convitto nazionale T. Tasso.