ArtDays Campania: musica e arte a Salerno con la Fondazione Bartolomeo Gatto Prossimo appuntamento venerdì 27 ottobre con un convegno in Comune sul tema "Arte e Natura"

Una domenica all'insegna dell'arte grazie alle iniziative messe in campo dalla Fondazione Bartolomeo Gatto nell’ambito delle iniziative in programma per l’Art Days Campania 2023. In piazza Monsignoro Bolognini a Salerno, dove è installata la scultura “L’Abbraccio” di Bartolomeo Gatto, si è tenuta domenica 22 alle ore 10 una perfomance di danza a cura della Campania Danza e DanzAmì di Roberta Dipino e Ketty Lanzara. I ballerini, coreografati da Antonella Iannone, hanno costruito il loro racconto tersicoreo tenendo al centro l’opera.

Un gioco di rimandi che ha trovato poi il suo spazio anche sui social con il contest dedicato alla fotografia.

Si ricorda che per partecipare è necessario scattare una foto sul tema dell’abbraccio, pubblicarla sul proprio profilo Instagram, a partire dal 21 ottobre e non oltre il 29 ottobre 2023, indicando l’hashtag del concorso #abbracciodeigiorni e inserendo (in fase di tag) come collaboratore la @fondazione_bartolomeo_gatto che condividerà sul proprio profilo instagram le immagini che avranno superato la prima selezione. Il 31 ottobre sarà annunciato il vincitore, in palio una litografia “Pietre Amanti” realizzata in tiratura limitata.

Dal centro della città a Giovi. E' stato aperto l’atelier di Bartolomeo Gatto, oggi sede della Fondazione. A Giovi, (in via Altimari 10), alle 12 l’inaugurazione della mostra “Bricconcelle: forme liberate su tela”, percorso espositivo preparato personalmente dall’artista, prima della sua prematura scomparsa il 19 luglio 2021, ed ora proposta postuma e inedita.

L’opening della mostra è stato accompagnato dalle note del violino di Francesca Macchiarulo. La stessa mostra diventa, di fatto, il “luogo non luogo” di riflessione sulle indagini artistiche di Gatto per le quali le materie assumevano nuove declinazioni. Prospettive originali che servivano - forse – allo stesso artista per rafforzare l’idea di arte al plurale, che contemplasse la forma e la sostanza. C’è poi quel divertimento che è tutto nel titolo “bricconcelle”, una parentesi dalla routine che fa sorridere anche in deroga alle regole più ortodosse.

La mostra resterà aperta, in contemporanea con gli Art Days, fino al 29 Ottobre dalle 10 alle 13.00 oppure nel pomeriggio su prenotazione.

Il prossimo appuntamento

Venerdì 27 ottobre, dalle 9 alle 13, al Comune di Salerno ci sarà il convegno sul tema “Arte e Natura: deontologia di un dialogo” per ragionare, attraverso diverse prospettive, sui diversi modi di intendere arte e natura e su come spesso l’una influenzi l’altra in una scambio simbiotico. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, seguiranno gli interventi di: Carla e Davide Gatto, figli dell’artista Bartolomeo Gatto; Martina Campese, fondatrice Art Days; Tonia Willburger, figlia dell’artista Peter Willburger; Enzo Todaro, Presidente Associazione Giornalisti Salernitani; Michele Buonomo, Legambiente Campania e Luciano Mauro, docente incaricato presso l'Università di Salerno. A moderare sarà il giornalista Paolo Romano.