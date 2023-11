Inaugurazione Luci d'Artista a Salerno, San Pietro a Corte prolunga l'apertura La decisione della Soprintendenza in occasione dell'accensione delle luminarie

Luci d'Artista a Salerno: spazio alla cultura. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Raffaella Bonaudo, in occasione dell'accensione delle luminarie per la nuova edizione della kermesse, venerdì 24 novembre, comunica che il complesso monumentale di San Petro a Corte (Ipogeo e cappella Sant'Anna), nel centro storico di Salerno, resterà aperto per l'intera giornata, dalle ore 10.00 fino alle 21.30, con ingresso gratuito.