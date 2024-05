Nocera Inferiore, a Paola Severini Melograni il Premio Euanghelion La giornalista sarà ospite del Maggio della Cultura 2024

Paola Severini Melograni sarà l’ospite d’onore del Maggio della Cultura 2024, rassegna promossa dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. La kermesse culturale è organizzata dal Mensile Insieme, dal Museo diocesano San Prisco, dagli Uffici Comunicazioni Sociali e Beni Culturali, in collaborazione con la Biblioteca e l’Archivio diocesano. Alla giornalista del sociale, impegnata sin dagli inizi della sua carriera sui temi dell’inclusione, sarà assegnato il Premio Euanghelion. La serata/evento è in programma venerdì 24 maggio, a partire dalle 19, presso la Curia vescovile di Nocera Inferiore.

Sarà l’occasione per approfondire l’impegno professionale e umano di Paola Severini Melograni e per presentare il suo ultimo libro “O anche no. Da vicino nessuno è normale”, pubblicato a inizio maggio da Castelvecchi. È il primo incontro pubblico in Campania durante il quale la giornalista parlerà anche della sua ultima opera letteraria. «Sono grata di ricevere il riconoscimento come testimone della Buona Notizia, poiché testimonia l’impegno e il lavoro che porto avanti quotidianamente con tre redazioni: l’agenzia Angelipress, la trasmissione tv O Anche No e la radio, La Sfida della Solidarietà, con Gr Parlamento, in relazione non solo al tema delle persone con disabilità, ma più in generale al più ampio universo dei diritti e della diversity & inclusion», ha commentato Paola Severini Melograni.

La serata del 24 sarà impreziosita dalla testimonianza di Mariangela Correale, atleta paralimpica di danza sportiva, e del dirigente scolastico del liceo scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore, Rosario Pesce, che parlerà di inclusione e diversità nel mondo della scuola. L’appuntamento si concluderà con la pièce teatrale “Vivere a colori” messa in scena dal laboratorio teatrale del centro di riabilitazione “Villa Silvia” di Roccapiemonte.