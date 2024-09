La pizza di Tramonti conquista la Fiera dei Sapori d'Italia 2024 Savino: "Vogliamo valorizzare e proteggere il patrimonio enogastronomico italiano"

Grande successo per l'Associazione Pizza Tramonti alla Fiera dei Sapori d'Italia 2024, che si è tenuta a Frascati a partire dal 19 settembre e che continuerà fino al 29. All’inaugurazione, presenziata dalla sindaca di Frascati, Francesca Sbardella, hanno preso parte autorità politiche, civili e militari provenienti da tutta Italia, e i rappresentanti dei principali organi di stampa nazionali e internazionali. Durante l'evento l’Associazione ha deliziato il pubblicocon una serie di laboratori del gusto e workshop dedicati alla pizza di Tramonti, sempre più apprezzata per la sua autenticità e la qualità dei prodotti impiegati.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire i segreti di una delle eccellenze della cucina campana attraverso un viaggio che ha raccontato le origini della pizza di Tramonti e il suo profondo legame con il territorio. L'attenzione è stata rivolta ai prodotti d'eccellenza utilizzati nella preparazione: farine integrali di alta qualità, Pomodoro Re Fiascone, Fior di Latte e provola dei Monti Lattari, l'Olio EVO DOP Colline Salernitane, simboli di una tradizione che unisce gusto e genuinità. Durante i workshop, esperti pizzaioli dell'Associazione hanno mostrato le tecniche di preparazione della pizza, raccogliendo grande interesse da parte degli spettatori.

L’evento si è concluso con un gesto speciale per il pubblico: una deliziosa pizza dessert, preparata con marmellata e zeste di limoni della Costa d'Amalfi e canditi, un omaggio che ha voluto unire la tradizione della pizza con i sapori dolci e tipici del territorio.

Alla guida della delegazione tramontana, formata dai maestri pizzaioli Antonio Erra, Alfonso Simeone e Dario Guerrasio, il presidente dell’associazione Vincenzo Savino, che ha dichiarato: “È stato un onore per l'Associazione Pizza Tramonti partecipare a un evento di così grande prestigio come la Fiera "Sapori d'Italia 2024". Il supporto del Ministero dell'Agricoltura è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa, e il nostro obiettivo comune è quello di valorizzare e proteggere il patrimonio enogastronomico italiano. Tutti noi, dai pizzaioli agli organizzatori, abbiamo lavorato con impegno per far conoscere le nostre eccellenze, con la speranza di vedere presto la cucina italiana riconosciuta ufficialmente come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO".

L'Associazione Pizza Tramonti ringrazia tutti i partecipanti e gli organizzatori della Fiera per questa preziosa occasione di incontro e condivisione delle tradizioni gastronomiche italiane. Prossima tappa del suo itinerario, il Salone del Gusto 2024 di Torino, tra i principali eventi nazionali del settore.