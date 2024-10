Premio Charlot: da Ambra a Luca Word, parata di stelle domani 27 ottobre L’evento celebra i grandi protagonisti dello spettacolo e del giornalismo italiano

Domenica 27 ottobre alle ore 19:30 il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospiterà la serata di gala conclusiva della 36ª edizione del prestigioso Premio Charlot. Con la conduzione dell’eclettico Gino Rivieccio, l’evento celebra i grandi protagonisti dello spettacolo e del giornalismo italiano, confermando il proprio ruolo centrale nella promozione del talento e della cultura.



La serata vedrà sul palcoscenico alcuni dei nomi più illustri del panorama artistico e giornalistico italiano. Tra i premiati spicca l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, a cui verrà assegnato il Premio Charlot Speciale Fiction, un riconoscimento alla sua poliedrica carriera nel mondo dello spettacolo. Per il cinema, Chiara Francini riceverà il Premio Charlot Cinema grazie al suo contributo distintivo e originale alla settima arte.



Un momento speciale della serata sarà la premiazione di Roby Facchinetti, figura iconica della musica italiana, che sarà insignito del Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo. In ambito giornalistico, l’esperto di calcio e noto commentatore sportivo Gianluca Di Marzio riceverà il Premio Charlot Giornalismo Sportivo per il suo costante impegno nella cronaca sportiva.



Tra i riconoscimenti più attesi, Federica Vincenti sarà premiata con il Premio Charlot Produzione Spettacoli, un tributo al suo lavoro di eccellenza nel mondo delle produzioni teatrali e audiovisive. Un ulteriore prestigioso riconoscimento sarà attribuito a Luca Word che riceverà il Premio Charlot speciale cinema e teatro, mentre Liliana Cosi riceverà il Premio Charlot alla Carriera, confermando il legame tra il Premio Charlot e il mondo della danza.



Anche Federico Moccia sarà tra i premiati, ricevendo il Premio Charlot Cinema per il suo contributo alla narrativa e al cinema, mentre Pasquale Romano, noto come il “dottore di Affari Tuoi,” sarà insignito del Premio Charlot per il miglior programma televisivo, per il successo e l’impatto popolare del programma. Infine il Premio Charlot giornalismo sarà assegnato all'inviato speciale Fausto Biloslavo.



Il Premio Charlot, intitolato all’indimenticabile Charlie Chaplin, rappresenta un omaggio al grande cinema e alla comicità, ma anche una piattaforma di celebrazione per chi si distingue nei vari settori dello spettacolo, dello sport e della cultura. L’appuntamento di domenica 27 ottobre promette di essere un evento memorabile per il pubblico salernitano e per tutti gli appassionati di spettacolo, intrattenimento e cultura.