Hakuna Matata, gran finale a Salerno per la rassegna Fiabe d’Artista Appuntamento lunedì 6 gennaio alle 18.30 presso il teatro Augusteo

Si conclude con un evento straordinario la rassegna Fiabe d’Artista, organizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con la Camera di Commercio e la Confcommercio di Salerno. Lunedì 6 gennaio, alle ore 18:30, il pubblico potrà assistere al Teatro Augusteo di Salerno, con ingresso gratuito, a Hakuna Matata, una sorprendente rivisitazione della celebre tragedia di Amleto, curata e diretta da Antonello Ronga, direttore artistico della Compagnia dell’Arte di Salerno.

In scena, una delle storie più complesse mai raccontate: il regista Antonello Ronga trasferisce il dramma shakespeariano nella savana, regalando al pubblico una versione “felina” di Amleto. Il protagonista si trasforma in un re leone che, tradito dallo zio, è costretto a fuggire e a ritrovare sé stesso. Solo il fantasma del buon padre riuscirà a risvegliare in lui i valori e gli ideali che aveva dimenticato.

Sullo sfondo di questa straordinaria narrazione, la savana prende vita con animali-tribù che vivono al ritmo dell’antico sapere della tradizione. La rupe dei re diventa simbolo di giustizia, verità e continuità tra passato e futuro. Le danze maori si fondono con la musica contemporanea, mentre si alternano cattivi e buoni, rivelando un microcosmo teatrale che riflette il macrocosmo del destino di un’intera popolazione.

Il cast, composto da Antonello Ronga, Alessandro Amatrudo, Francesca Canale, Mauro Collina, Maria Chiara Basso, Gianni D’Amato, Emanuele Di Simone, Cristina Mazzaccaro, Maria Rosaria Ronga, Ester Sabatino, Vincenzo Triggiano, con la partecipazione di Riccardo Marmo e Vittoria Noviello, darà vita a uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Le coreografie, curate da Fortuna Capasso e Davide Raimondo, guideranno il corpo di ballo del Professional Ballet di Pina Testa, mentre la vocal coach Cristina Mazzaccaro arricchirà l’espressività musicale. I costumi, realizzati da Giada D’Ambro, e le scenografie, firmate dalla Bottega San Lazzaro e da Francesca Canale, saranno uno spettacolo nello spettacolo. Luci e audio sono affidati alla professionalità di Gfm Service, con direzione organizzativa di Valentina Tortora e coordinamento tecnico di Francesco Maria Sommaripa.

L’evento, gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti, avrà inizio alle ore 18:30 con apertura della sala alle 18:00. Un appuntamento imperdibile, che conclude in grande stile una rassegna capace di incantare adulti e bambini, confermando Salerno come centro di eccellenza per la cultura e lo spettacolo.