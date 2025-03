Parchi di Paestum e Velia, ingresso gratuito per le donne l'8 marzo Diverse le iniziative organizzate

I Parchi archeologici di Paestum e Velia celebrano l’universo femminile con una giornata dedicata all’arte, alla cultura e alla musica. L’8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna, nei suggestivi scenari dei due parchi archeologici, il passato incontra il presente attraverso il cinema e le sonorità del jazz. Per l’intera giornata, su iniziativa del Ministero della Cultura, è previsto l’ingresso gratuito per tutte le donne.

A Velia, alle ore 11:00, i Parchi archeologici in collaborazione con l'associazione HerArts APS, organizzano “Donne di Velia”. Si tratta di un evento speciale dedicato alla celebrazione del ruolo delle donne nella cultura e nel cinema con la proiezione del cortometraggio “Misure” della regista campana Marta Capossela, che ha partecipato alla sesta edizione di HerArts Film Lab, il laboratorio di cinema dedicato alle donne che si tiene a Paestum due volte l'anno. Dopo la proiezione, seguirà un dibattito con la regista Capossela e con la direttrice artistica e cofondatrice di HerArts Film Lab, Eliza Subotowicz (regista e sceneggiatrice). L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare le coscienze sullo stato attuale della condizione della donna nella contemporaneità attraverso il cinema e di creare un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

A Paestum, alle ore 17:00, nella Sala Spazio Pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, il jazz diventa protagonista con “The Music is Woman”, un quartetto composto da Fortunata Monzo alla voce, Giuseppe Plaitano al sax tenore, Domenico Basile alla chitarra e Tommaso Scannapieco al contrabbasso. L’ensemble propone, attraverso l’estro musicale dei musicisti e della voce femminile, un repertorio internazionale che coinvolgerà il pubblico con atmosfere particolarmente emozionanti.

INFORMAZIONI

8 MARZO 2025

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA CON INGRESSO GRATUITO PER TUTTE LE DONNE

AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA, ORE 11.00

DONNE DI VELIA

Proiezione del cortometraggio “Misure” di Marta Capossela. Seguirà un dibattito con la regista e la direttrice artistica di HerArts Film Lab, Eliza Subotowicz.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM – SALA SPAZIO PUBBLICO, ORE 17:00

THE MUSIC IS WOMAN

Jazz Quartet composto da Fortunata Monzo alla voce, Giuseppe Plaitano al sax tenore, Domenico Basile alla chitarra e Tommaso Scannapieco al contrabbasso.

Gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso ai Parchi, gratuito per tutte le donne, e nell’abbonamento Paestum&Velia.

Appuntamento presso le biglietterie dei Parchi.