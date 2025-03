Salerno: presentata l'edizione 2025 di Tempi Moderni "Un evento centrale della programmazione artistica e culturale del Comune"

"Abbiamo presentato l’edizione 2025 di Tempi Moderni. La manifestazione si svilupperà per tutto il periodo primaverile in tante ed importanti location della città di Salerno a partire dal nucleo centrale di Palazzo Fruscione. Potremo ammirare l’esposizione di Philippe Halsman “Lampi di genio” ed assistere a spettacoli, eventi, convegni", lo scrive sulla sua pagina social il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che continua: "Tempi Moderni è diventato un evento centrale, grazie al sostegno della Regione Campania, della programmazione artistica e culturale del Comune di Salerno.

Chi parteciperà a Tempi Moderni 2025 non sarà un semplice visitatore o un mero spettatore. Sarà piuttosto un viaggiatore curioso e consapevole che incontrerà stili, tendenze, temi portanti della contemporaneità.

Mi piace infine sottolineare la particolare attenzione dedicata alle nuove generazioni che saranno destinatarie di una vera e propria chiamata alle arti ed alla comunicazione.

La nostra comunità è viva. Continua a crescere con l’arte e la cultura", conclude il primo cittadino.