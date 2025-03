Baronissi, in scena "L'ultimo rigo": debutto del testo teatrale di Nocerino Appuntamento domenica 9 marzo alle 19 presso la Sala Le Muse

Sarà la Sala Le Muse di Baronissi ad accolgiere il debutto del testo teatrale di Daniele Nocerino, "L'ultimo rigo". In scena domenica 9 Marzo alle ore 19. In scena Daniele Nocerino, Michele Cicchetti, Gaia Vicinanza, Clelia Calvanese, la regia di Raffaele Milite, musiche originali di Marco De Simone, grafica Luca Landi, Elementi di scena Luciano Cappiello.

TRAMA: Ambientato in uno studio pieno di libri, appunti, bozze, si esplora il doloroso processo di accettazione e di presa di coscienza di Piero, schiacciato dai suoi fallimenti e dai ricordi di un amore perduto. A cercare di aiutarlo c’è Jacopo, amico e collega, che fatica a tirarlo fuori dalla depressione che lo attanaglia. Jacopo cerca di spronarlo a tornare al lavoro e a inseguire un ambizioso progetto editoriale, ma Piero sembra intrappolato in un mondo di ricordi e rimpianti in cui trova l’unica ancora di salvezza nelle parole declamate da Dante nella sua Divina Commedia. La sua apparente indifferenza verso le opportunità che si presentano è accentuata dai continui confronti con il suo passato e da una crescente connessione con Beatrice, una giovane editor che Jacopo ha portato nel loro mondo. “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura”, proprio quello che è successo, o forse no?

domenica 9 marzo ore 19.00 - info e prenotazioni al 3273690298 - 089/2596751