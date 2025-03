Atrani, in arrivo scrittori da tutta Italia per la Fiera del libro Importante iniziativa culturale per il borgo della Costa d'Amalfi

La Fiera del libro e dell’Editoria - Amalfi Coast di Atrani, in programma dal 31 maggio al 1° giugno 2025, scalda i motori: in arrivo scrittrici e scrittori indipendenti da tutta Italia per presentare, anche in assenza delle loro case editrici, le loro opere letterarie.

Una grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione comunale di Atrani, retta dal sindaco Michele Siravo, ed in special modo per la consigliera delegata alla cultura, Lucia Ferrigno.

Le scrittrici e gli scrittori indipendenti, attratti dallo spessore della manifestazione e soprattutto dal fascino senza tempo del borgo più piccolo d’Italia, hanno deciso di essere presenti alla fiera e godere di una due giorni fatta di cultura, condivisione e bellezza, soggiornando a proprie spese ad Atrani. Per loro lo staff organizzativo allestirà due stand dedicati, in cui gli autori potranno presentare e promuovere autonomamente i propri lavori letterari per tutta la durata della manifestazione.

Da Faenza a Gorizia, passando per Napoli e Roma per finire da Siena a Firenze: tutta l’Italia sarà rappresentata da scrittori ed opere che si “metteranno in mostra” in una location magica come Atrani, grazie al supporto del Comune e dello staff organizzativo dell’evento.

Tanti anche gli sponsor che hanno deciso di sostenere la Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast-Atrani:

La Fiera aderisce, inoltre, alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere "Posto Occupato".