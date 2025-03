Giornate FAI di Primavera, ecco il programma delle aperture nel Salernitano Sabato 22 e domenica 23 marzo torna l'iniziativa per la 33ª edizione

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Un’edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI - fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli – che anche attraverso le Giornate FAI di Primavera ribadisce la missione culturale che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, e che si realizza nella cura e nella scoperta di tanti luoghi speciali - oltre 13 milioni visitatori, 16.290 luoghi aperti in oltre 7.000 città in 32 edizioni - con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

Le Giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione, strumenti essenziali per affrontare un mondo libero. Un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei.

A Salerno e provincia il programma delle Giornate FAI di Primavera prevede le seguenti aperture:

a Salerno:

Palazzo della Banca d’Italia, edificio che sembra ispirarsi a quel filone eclettico ottocentesco che, soprattutto nella capitale, aveva trovato nel palazzo rinascimentale quel modello rispondente alle esigenze "laiche" dell'architettura. All'interno dell'edificio è conservata una pregevole quadreria che è espressione della rappresentazione artistica più pregevole del territorio nella prima metà del '900. Negli ultimi anni la collezione si è ampliata con maestri della Scuola Romana, come Schifano e Rotella;

la sede storica della Camera di Commercio che apre le sue porte per mostrare la sua collezione di dipinti e sculture, un patrimonio artistico che testimonia del suo attraversare il corpo di un secolo, il Novecento, con le novità, le vicende, i drammi e le conquiste di nuove frontiere. Sono opere di artisti salernitani con le quali si è dato vita ad una eterogenea collezione che parla della comunità, ma anche dell'imprenditoria salernitana e con essa della possibilità che l'arte ha avuto di farsi riconoscimento di una “modernità”, traducibile nell'identità di una lunga stagione che ha segnato, rinnovandola, Salerno tra gli anni Venti e Sessanta;

l’Aula Cultuale di Palazzo Pedace, sede della Delegazione FAI di Salerno, piccolo e pregevole monumento del centro storico di Salerno, antica chiesa di Matteo d’Ajello. All'interno della prestigiosa sede del FAI Salerno viene ospitata la mostra di Irene Liguori "Ed il tuo cuore cos'è ?". L'artista invita il pubblico a immergersi in un "labirinthos" di vita e carta, un percorso intimo e condiviso sulla natura mutevole del cuore, tra metafora e materia;

Concerto per violoncello nella Chiesa dell’Annunziata domenica 23 ore 11:15, con Pasquale Lovecchio e Alessandro Parfitt, a cura di Athena Muse Associazione Culturale;

a Vietri sul Mare:

Palazzo d’Avossa – del Plato, sede del Municipio di Vietri sul Mare, di impianto settecentesco dove nell’attuale Aula Consiliare sono stati rinvenuti di recente affreschi restaurati dal maestro Antonio Forcellino;

Palazzo Punzi, già asilo comunale, svela per la prima volta al piano nobile mirabili affreschi settecenteschi riproducenti, in una sala, i quattro continenti e, in quella adiacente, l’allegoria delle quattro stagioni;

a Valva:

Villa d’Ayala che torna ad aprirsi al FAI, facendo scoprire al pubblico tutti gli ambienti, tra cui il mirabile teatrino di verzura, invenzione del settecentesco giardino all’italiana, appena restaurato insieme a tutto il parco della storica Villa con fondi europei PNRR-Programma parchi e giardini storici;

a Camerota:

Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione Meeting del Mare, è un edificio del XVII sec. mirabilmente restaurato e valorizzato, che ospita, come una casa, il Museo MUTRAC (Museo Terracotta Riggiola Antica Campania), attraverso un percorso di visita che trae origine dalla filosofia ellenistica e dai quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco;

a San Giovanni a Piro:

In collaborazione con il CAI, sottosezione Monte Bulgheria, si visiterà la costa della Masseta, attraverso un percorso che partendo dal lungomare di Scario arriverà fino al fondo di proprietà del FAI e donato alla Fondazione da Fiamma Pintacuda con l’obiettivo, riuscito, di bloccare lo scellerato progetto di realizzazione di una strada costiera tra Marina di Camerota e Scario. Una strada che, con viadotti e pilastri in cemento, avrebbe distrutto irrimediabilmente la biodiversità di un tratto di costa oggi rimasto vergine ed incontaminato e fruibile da tutti grazie alla generosità di una donna straordinaria e all’impegno del FAI per la tutela dell’ambiente e del paesaggio.