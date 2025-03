A Bellizzi la cultura urbana diventa riscatto sociale Giovedì 27 marzo appuntamento con "Hip Hop Top - Rev Culture" in Piazza San Gennaro

Il ritmo del rap, l'energia delle rime improvvisate, il graffio delle bombolette sui muri grigi delle periferie. È questa l’anima potente di "Hip Hop Top - Rev Culture", il progetto culturale e sociale che giovedì 27 marzo trasformerà Piazza San Gennaro a Bellizzi in un laboratorio a cielo aperto di creatività urbana, musica e inclusione sociale.

"Si Può Fare - Insieme alle nuove generazioni", è il programma nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che coinvolge giovani dai 16 ai 30 anni, supportandoli nella realizzazione di microprogetti a impatto sociale, capofila Cantiere Giovani Odv e Rareca Aps partner locale della provincia di Salerno in collaborazione con Empa APS di Battipaglia e Revolutionary Records, realtà ormai affermata nel panorama delle produzioni indipendenti campane.

Il cuore dell’evento batte forte a partire dalle 18.30 presso il Lux Bar di Giuseppe Imparato, dove saranno protagonisti artisti di spicco della scena hip-hop nazionale. Ospite d’eccezione sarà Mastafive, storico producer e ideatore del leggendario "Tecniche Perfette", insieme a due icone della scena campana, Tonico 70 e Signor D, chiamati a giudicare l’attesissima battle freestyle.

Sul palco non solo musica: Domenico Tirino, writer beneventano noto con lo pseudonimo di NAF-MK, racconterà la sua intensa esperienza artistica e sociale maturata nei laboratori di writing realizzati nel carcere minorile di Airola e nei progetti di cittadinanza attiva promossi in Regione Campania. Accanto a lui, a confrontarsi sul tema del riscatto sociale attraverso la cultura urbana, ci saranno il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, il consigliere regionale Andrea Volpe e la presidente di Rareca, Rosa Genovese.

La giornata sarà arricchita da una performance di live writing realizzata da artisti di strada di lungo corso, tra cui il noto writer Stranoscherzo, che fin dal mattino coloreranno e daranno vita ai muri della piazza trasformandola in una vera e propria galleria a cielo aperto. Al centro dell’evento, la battle freestyle che mette in palio un premio di 300 euro. Iscrizioni aperte attraverso il canale Instagram di Revolutionary Records, o direttamente sul posto, entro le ore 19.00. E le anime della "Rev" saranno pure tra i banchi delle scuole bellizzesi, con laboratori di scrittura, beatmaking e giornalismo hip hop. Stamattina il primo con i battipagliesi Signor D (l’avvocato Dario De Rosa) e Karma (il giornalista Carmine Landi) all’indirizzo aeronautico di Bellizzi dell’Istituto d’istruzione superiore“Mattei” di Eboli.

"Hip Hop Top - Rev Culture" non è solo musica e graffiti. È un progetto nato per abbattere barriere, arginare la dispersione scolastica, dare voce ai giovani talenti che faticano ad emergere. È un messaggio forte che parte dalla strada per arrivare a scuole, istituzioni e cittadini, e che trasforma la musica rap, l’arte urbana e la cultura underground in strumenti straordinari di aggregazione e riscatto. Perché la periferia, spesso raccontata soltanto attraverso il disagio, diventi finalmente luogo d'incontro, crescita e opportunità. A Bellizzi, il 27 marzo, l’hip-hop diventa rivoluzione culturale