Gusto, tradizione e divertimento: "Acerno Expo" mette in vetrina le eccellenze Successo per la seconda edizione dell'evento dedicato all'enogastronomia

Ha riscosso un grande successo “Acerno Expo”, l'iniziativa promossa dalle associazioni "Vivi Acerno" e "Acli Villaggio San Francesco". Partita lo scorso 31 maggio, oggi vivrà la giornata conclusiva. L'evento, giunto alla seconda edizione, ha l'obiettivo di promuove il terrirorio dei Picentini ed i suoi prodotti. Un format particolarmente apprezzato dai visitatori che, nella tre giorni, hanno avuto modo di conoscere le tante realtà enogastronomiche acernesi. "Vogliamo portare le nostre tipicità gastronomiche, culturali ed ambientali e far si che il nostro paese esca dai confini provinciali e regionali", ha spiegato Alfonso Boniello dell'associazione "Acli Villaggio San Francesco".

Richiestissima la Fragolata, prodotto artigianale della tradizione acernese che esalta i sapori della fragolina di montagna, autentica regina dei Picentini. Ma "Acerno Expo" ha messo in vetrina anche le altre eccellenze del territorio: dai tartufi ai punghi porcini, passando per le patate ed il caciocavallo. Un mix di gusti e sapori, arricchito da tante altre iniziative culturali, sociali e d'intrattenimento: spettacoli per bambini con gonfiabili, artisti di strada, giostre, eventi musicali. Ha riscosso grande successo anche il villaggio di "Alice nel Paese delle Meraviglie”, rappresentazione che ha garantito un momento di svago e divertimento ai più piccoli.

Attesissima anche l’estrazione della lotteria che chiuderà la seconda edizione.

Dopo il successo di quest'anno, l'obiettivo degli organizzatori è di trasformare Acerno Expo in una classica del territorio, anche per avere ricadute in chiave turistica e richiamare sempre più visitatori nell'area dei Monti Picentini.