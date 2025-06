Malattie croniche intestinali e nuove opportunità mediche: esperti a confronto Iniziativa promossa dall'associazione italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri

Malattie infiammatorie croniche intestinali, novità diagnostiche e terapeutiche in ambito gastroenterologico, e molti altri argomenti, saranno esaminati durante il Corso di Formazione AIGO 2025 (Associazione italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri), sezione Campania-Basilicata, che si terrà a Napoli il 6 giugno, presso il Complesso di Santa Maria la Nova( Piazza S.Maria la Nova, 44). Un appuntamento scientifico, informativo e divulgativo, caratterizzato dall'interattività e dalla multidisciplinarietà, durante il quale, con un approccio pragmatico, attaverso le esperienze lavorative acquisite e le valide pratiche professionali, saranno analizzati i molteplici aspetti della Gastroenterologia e le relative ed incoraggianti opportunità che offre.

"Il programma della kermesse, sarà molto interessate e ricco di argomentazioni", dichiara il dott. Antonio Cuomo, responsabile Scientifico dell'evento, presidente in carica AIGO, responsabile dell'Unita Operativa di Gastroenterologia del DEA Nocera-Pagani (Centro di riferimento per la gestione per la gestione delle malattie Infiammatorie croniche intestinali) e referente della Gastroenterologia della ASL Salerno.

"Obiettivo del Corso, nel quale abbiamo investito le nostre competenze - aggiunge - è il confronto a piu voci tra esperti del settore e specialisti altamente qualificati che in un'ottica di condivisione, intendono stimolare il dibattito tra gli ospiti presenti, per valutare l'aspetto clinico delle diverse patologie e scandagliare le innovazioni tecnologiche vigenti, sempre piu in grado di migliorare e personalizzare le cure, grazie anche al supporto di una diagnostica all'avanguardia ed in continua evoluzione, che garantisce ai pazienti, risultati ottimali".

Il convegno che avrà inizio alle 9 e si concluderà alle ore 19, si articolerà in IV sessioni, in cui saranno trattate diverse tematiche gastroenterologiche, selezionate dal Consiglio Direttivo AIGO Regionale (Roberto Lamanda, Alberto Martino, Mario Gagliardi, Nicola Imperatore, Giuliana Vespere), come ad esempio quelle riguardanti le malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di Crohn, rettocolite Ulcerosa), il microbiota intestinale, le malattie epatiche croniche, le malattie acido-correlate o lo screening del cancro colo-rettale, con un focus sulle novità tecnologiche nella Endoscopia Digestiva Luminale e Bilio-pancreatica, sulle urgenze sia cliniche che endoscopiche in Gastroenterologia e sulle tecniche mini invasive che rappresentano una sfida per implementare l'innovazione.