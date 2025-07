Sara Annachiara Spinelli nominata presidente della 18ª circoscrizione Lions Un riconoscimento al suo impegno per Agropoli e il Cilento

Un nuovo, prestigioso incarico per Sara Annachiara Spinelli, già presidente del Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Dopo un anno alla guida del club cittadino, Spinelli è stata nominata presidente della 18ª circoscrizione Lions dal governatore del distretto, Pino Naim.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento al suo costante impegno, alla profonda adesione ai valori lionistici e alla generosa disponibilità che ha dimostrato nel tempo, distinguendosi come figura di riferimento per la comunità locale e per tutto il territorio cilentano.

Nel corso del suo anno di presidenza del Lions Club Agropoli Faro del Cilento, Sara Annachiara Spinelli ha saputo dare un impulso nuovo e concreto all’attività associativa, organizzando circa venti eventi di grande rilievo. Tra questi spiccano iniziative dedicate a temi di forte attualità come l’intelligenza artificiale, incontri sul bullismo, giornate di prevenzione con visite gratuite e incontri informativi su alimentazione e autismo.

Un momento particolarmente significativo è stato l’evento sui moti del Cilento, che ha visto la partecipazione di dieci sindaci, testimonianza dell’attenzione che Spinelli ha sempre riservato al territorio e alla sua storia. Non sono mancati, inoltre, eventi solidali come raccolte fondi e progetti di inclusione, tutti accomunati da un forte spirito di servizio e di comunità.

La nomina a presidente della 18ª circoscrizione Lions segna un ulteriore passo nel percorso di leadership e servizio di Spinelli, che continua a rappresentare un modello di impegno civico e sociale.

Con questa nuova sfida, Sara Annachiara Spinelli porterà il suo entusiasmo, la sua professionalità e la sua dedizione anche al servizio dei club appartenenti alla circoscrizione, promuovendo i valori lionistici e rafforzando la rete di solidarietà che lega i Lions al territorio.

La comunità di Agropoli e dell’intero Cilento si stringe intorno a lei con orgoglio, certa che il nuovo incarico sarà occasione per continuare a costruire progetti concreti e a dare voce ai bisogni delle persone, sempre nel segno del "We Serve" che caratterizza il movimento Lions nel mondo.