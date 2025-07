Fabula incanta Bellizzi: Ambra, Moccia e le favole dei ragazzi Sport paralimpico, musica e grandi emozioni nella terza giornata del Premio Fabula 2025

La terza giornata del Premio Fabula 2025, in corso a Bellizzi fino al 10 luglio, si preannuncia come una celebrazione dell'energia giovanile e della forza delle narrazioni. Lunedì 7 luglio, le vie del centro si animeranno grazie a un fitto calendario di incontri, laboratori e testimonianze che mettono al centro sogni, talento e resilienza. A scaldare il pubblico sarà il tiktoker Pucho, simbolo di entusiasmo contagioso e determinazione, che con il suo show promette di trasformare Piazza del Popolo in una festa collettiva.

Il pomeriggio del coraggio: sport e musica

La giornata si apre alle 17 con il laboratorio musicale di UtMusiclab, spazio dedicato alla creatività sonora. Ma il cuore batte forte un’ora dopo, quando in Piazza Municipio si accendono i riflettori sullo sport paralimpico. Le campionesse Xenia Francesca Palazzo, oro nei 200 misti a Parigi 2024, e Angela Procida, bronzo nei 100 dorso, porteranno la loro testimonianza davanti ai giovani, raccontando non solo i successi in vasca, ma anche le difficoltà, la disciplina e la bellezza della sfida.

Letteratura e verità: con Federico Moccia e Ambra Angiolini

Alle 19 è il momento di Federico Moccia, autore iconico per generazioni di adolescenti, che dialogherà con i ragazzi sul potere trasformativo dell’amore e delle parole. Subito dopo, alle 19.30, sarà il turno di Ambra Angiolini, attrice di profonda sensibilità, che racconterà il proprio percorso umano e professionale, fatto di ricerca, cadute e rinascite. Prima di loro, salirà sul palco anche la giornalista e scrittrice Alessandra De Vita, con una testimonianza intensa e autentica.

La sera delle favole: parola ai giovani

Dopo il tramonto, il cerchio si chiude dove tutto è cominciato: in Piazza del Popolo, i ragazzi del Fabula metteranno in scena le favole scritte nei giorni precedenti. Accanto a loro, Ambra e Moccia daranno voce e corpo alle emozioni dei giovani in un rito collettivo che celebra la fantasia, l’ascolto e la bellezza delle storie condivise. A moderare, come sempre, il giornalista Antonio Sica, voce nota di Radio Zeta.

I prossimi appuntamenti: tra arte, salute e memoria

Martedì 8 luglio il Festival affronterà i temi della sanità e dell’arte: in programma il laboratorio sul SSN con la dottoressa Concetta D’Ambrosio, l’incontro con il direttore della salute mentale Giulio Corrivetti, e l’inaugurazione della panchina lilla contro i disturbi alimentari. La giornata si chiuderà con la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi, che incontrerà i ragazzi e si esibirà alle 20.30.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di artisti, medici, agenti e giornalisti: da Maupal a Sigfrido Ranucci, passando per Paolo Bini, Daniele Orazi, Giovanni Pentangelo, Enrico Porzio e Paolo Ascierto, in un intreccio di creatività e verità.

Giovedì 10, infine, gran finale tra emozioni, immagini e talento, con ospiti come Fausto Biloslavo, Antonio Palermo, Marco Rossetti e il ritorno dell’amato Massimiliano Gallo, già protagonista del Fabula 2023.