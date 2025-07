Memorial Siani, il premio "Prendersi cura con il sorriso" a Salvatore Pauciulo Grande successo per il Memorial dedicato alla memoria del dottor Michele Siani

Grande successo per il Memorial “dott. Michele Siani” 2025 celebratosi a Vietri sul Mare. Ad aprire il Memorial è stata la Tavola rotonda, dal titolo “Le sfide delle nuove emergenze sanitarie. Come attrezzarsi?”, tenutasi nel pomeriggio, nell’Aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare. L’incontro, che ha mirato a rappresentare un momento di riflessione e confronto qualificato sul tema scelto dal Comitato scientifico del Premio, alla presenza di amici del Memorial e di esponenti del mondo della sanità locale, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, del Presidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione Sanità della Regione Campania, Francesco Picarone, e del delegato comunale alla Sanità, Giuseppe Giannella, ha visto l’intervento del: prof. Francesco De Caro, Responsabile Scientifico Laboratorio di Sanità Pubblica per l’analisi dei bisogni di salute della Comunità dell’Università degli Studi di Salerno; dott. Rodolfo Punzi, già Direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli. A moderare la tavola rotonda è stato il dott. Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore del Servizio Prevenzione ASL Salerno.

Al termine della tavola rotonda si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio Prendersi cura con il Sorriso”, conferito a personalità del mondo della medicina, realizzato in ceramica artistica vietrese dal Maestro Lucio Liguori. A ricevere il riconoscimento nella sua VI edizione, è stato il dott. Salvatore Pauciulo, Medico chirurgo e Ufficiale medico del Corpo Militare volontario della CRI. A ritirare il premio la figlia del dott. Siani, Silvia.

Il programma del Memorial “dott. Michele Siani” è proseguito nell’anfiteatro della Villa comunale di Vietri sul Mare, con l’evento “In ricordo di Michele Siani” che ha visto il concerto del cantante Francesco Viglietti, con la partecipazione straordinaria del musicista vietrese Christian Brucale. A completare il programma dell’appuntamento è stato il cabaret di Angelo Di Gennaro.

Il Memorial è stato promosso dall’Associazione culturale “Dott. Michele Siani”, con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, la collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare, la partnership di Credito Cooperativo Scafati e Cetara – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Centro Acustico Battaglia, L’acustica Centro audioprotesico, Eco del Mare e Boutique Frida.