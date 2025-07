Maiori, all’anfiteatro "Odissea - L’Incendio di Troia e l’inizio del Viaggio" Giorgio Adamo nei panni di Ulisse

Un debutto spettacolare, incandescente nel vero senso della parola, quello di “ODISSEA: L’Incendio di Troia e l’inizio del viaggio”. Un evento che porterà in scena il 18 luglio alle ore 21.30 presso l’anfiteatro del porto turistico uno dei momenti più iconici della letteratura classica: la caduta della città di Troia e l’inizio del lungo viaggio di Ulisse verso Itaca. Accesso gratuito e senza prenotazione.

Il progetto

Il progetto è finanziato da PO FEAMPA Campania 2021/2027 - Priorità 3 - Azione 2A “Amare Nostrum” - SSL GAL Pesca Approdo di Ulisse. Nel quadro generale dell’iniziativa, il Comune di Maiori ha partecipato a un bando per la promozione e valorizzazione dell’identità locale legata alla pesca, lo scorso maggio, aggiudicandosi poi un finanziamento.

Da qui è partita la macchina organizzativa che su mandato dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone ha messo in piedi lo spettacolo e un appuntamento di formazione, scoperta e avventura legato alla pesca dedicato ai più piccoli. “Ringraziamo il Gal Approdo di Ulisse per questa opportunità – dichiara il sindaco Antonio Capone – così come ringrazio quanti al Comune hanno lavorato in pochissimo tempo alla realizzazione di un evento che sarà straordinario. Per una notte, Maiori ospiterà il mito e darà vita a uno dei racconti più struggenti del mondo classico, ammantando di mito e antiche suggestioni anche la città”

Protagonista assoluto di “ODISSEA - L’Incendio di Troia e l’Inizio del Viaggio” è Giorgio Adamo nei panni di Ulisse, che incarnerà l’eroe greco con forza drammatica conducendo il pubblico nel cuore della notte troiana, tra strategie militari e astuzie leggendarie. Il famoso cavallo di legno, simbolo dell’inganno e della vittoria achea, dominerà la scena come presenza imponente e misteriosa, innalzandosi tra le mura della città in un crescendo teatrale mozzafiato.

Accanto a lui, un energico corpo di ballo diretto da Franky Capuano, che darà vita ai guerrieri achei con movimenti coreografici potenti e ritmati, evocando la tensione del conflitto e l’adrenalina dell’assalto.

A rendere unico e memorabile lo spettacolo ci sarà la partecipazione straordinaria della compagnia belga PYRONIX, maestri internazionali del fuoco, che metteranno in scena l’incendio di Troia con un’esibizione mozzafiato di fiamme danzanti ed effetti pirotecnici. Un momento visivamente esplosivo e simbolicamente potente, in cui la città brucerà sotto i colpi della vendetta, illuminando il cielo e il cuore del pubblico.

Nel suggestivo finale dello spettacolo, che ha la direzione artistica di Alfonso Cavaliere, la scena si trasformerà in un tempio di luce e voce: faranno il loro ingresso Atena e Zeus, impersonati dal soprano Elena Memoli e dal tenore Marco Ferrante, che con canto lirico ed evocativo annunceranno il destino di Ulisse e l’inizio della sua odissea. Un passaggio commovente, che chiuderà lo spettacolo come un’invocazione solenne al viaggio, al fato e alla vita.

Con la regia visionaria di Alessandro D’Auria e le musiche originali firmate da Antonio Scutiero, “ODISSEA: L’Incendio di Troia e l’inizio del Viaggio” si prospetta un evento artistico d’impatto, capace di fondere mito e modernità in una rappresentazione che conquisterà i sensi e accenderà l’immaginazione. Un’esperienza epica e sensoriale che lascerà il pubblico sospeso tra passato e leggenda.

Allo spettacolo di unisce un ulteriore appuntamento dedicato ai più piccoli: “Bimbi in barca con Ulisse”. Un’esperienza formativa e narrativa rivolta a bambini e bambine, che si svolgerà il 22 luglio alle ore 17.30 sulla spiaggia di Maiori e a bordo di una autentica imbarcazione da pesca tradizionale.

Guidati da pescatori esperti i partecipanti impareranno le tecniche della piccola pesca sostenibile e ascolteranno storie ispirate al mito di Ulisse, intrecciate con racconti di vita marinaresca. Il laboratorio/spettacolo è organizzato dall’Associazione KORAKORA e sarà ideato e realizzato dall’Associazione ABLATIVO. Alla fine dell’evento lo spettacolo “CHE VIAGGIO! Ovvero la tragicomica historia di un uomo chiamato Odisseo” di e con Flavia D'Aiello.

È possibile prenotarsi all’evento alla mail info@korakora.it, possono partecipare bambini dai 6 ai 12 anni.