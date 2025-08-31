Salerno, addio a Giovanni Avallone: ha raccontato la storia della città L'avvocato è stato protagonista della vita culturale della città: il messaggio del sindaco Napoli

"La civica amministrazione partecipa al cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Giovanni Avallone, protagonista significativo della vita culturale della nostra comunità. Per tutta la vita ha coltivato la passione per l'immagine sia fotografica che audiovisiva diventando uno dei narratori principali della storia salernitana". Comincia così il messaggio col quale il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto ricordare la figura dell'avvocato scomparso in queste ore.

"Con pubblicazioni, servizi e trasmissioni ha indagato e documentato storie e personaggi contribuendo alla creazione dell'identità e della memoria collettive raccolte in un personale e prezioso archivio. Di rilievo il suo impegno per la promozione degli eventi culturali come il Festival del Cinema di Salerno e l'attività pioneristica nell'emittenza libera con l'allora Telecolor. Ne serberemo il grato ricordo abbracciando familiari ed amici", le parole del primo cittadino.