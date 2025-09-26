Pittura, fotografia e scultura: tutto pronto per il Premio Città di Sarno Il tema del concorso sarà l'umanità

Aperte le iscrizioni al concorso nazionale "Premio Città di Sarno" I° edizione. Il premio, ideato dal Centro Culturale Artemisia e patrocinato dal Comune di Sarno, vedrà tre categorie di partecipazione: pittura, fotografia e scultura. I partecipanti avranno modo di cimentarsi sul tema del concorso che sarà "L'umanità".



Il regolamento si potrà leggere e scaricare dalla pagina Facebook Artemisia Cultura o tramite link scritto sulla locandina e la scadenza per presentare la propria partecipazione è fissata per il 31 ottobre 2025.



