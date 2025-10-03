La Dieta Mediterranea come farmaco, ritorna "Percorsi nel Gusto" Progetto promosso dalla Fondazione Ebris in programma dal 6 al 10 ottobre

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Percorsi nel Gusto torna dal 6 al 10 ottobre 2025 con un nuovo roadshow dedicato alla Dieta Mediterranea.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione EBRIS, dal Museo Vivente della Dieta Mediterranea e dal GAL Approdo di Ulisse, propone un viaggio unico che intreccia divulgazione scientifica, cultura gastronomica, tradizioni e sostenibilità.

Un percorso multisensoriale e itinerante che, partendo dal Cilento e arrivando fino a Salerno e alla Costiera Sorrentina, esplora la Dieta Mediterranea come strumento di prevenzione e salute pubblica, ma anche come leva culturale e di sviluppo territoriale. Il programma coinvolge esperti internazionali (in particolare provenienti da Stati Uniti e Spagna), giornalisti, ricercatori e operatori del settore agroalimentare in cinque giornate dense di visite, laboratori e incontri.

Le tappe comprendono siti archeologici, caseifici, frantoi, aziende agricole e vitivinicole, fino ad arrivare a luoghi simbolici come il Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, il Giardino della Minerva e la Fondazione EBRIS, sede del convegno conclusivo.

Tra le esperienze più significative figurano la visita al Parco Archeologico di Velia, i laboratori sulla produzione casearia, la raccolta delle olive e le degustazioni tecniche, oltre agli approfondimenti dedicati alla pizza cilentana e ai fichi bianchi di Prignano. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di conoscere da vicino realtà storiche del territorio.

Percorsi nel Gusto si distingue per il suo approccio scientifico-divulgativo e per la capacità di coinvolgere pubblici diversi: professionisti della salute, turisti esperienziali ed educatori. Il gusto diventa così la porta d’accesso alla salute e alla consapevolezza alimentare.

Il convegno finale, in programma il 10 ottobre presso la Fondazione EBRIS a Salerno alle ore 17.15, alla presenza – tra gli altri – del Presidente e Direttore Scientifico della Fondazione EBRIS Alessio Fasano, offrirà un momento di sintesi e confronto sulle sfide e le opportunità future legate alla promozione della Dieta Mediterranea. La giornata si concluderà con un aperitivo panoramico e una performance musicale.

Percorsi nel Gusto rappresenta oggi un format unico e replicabile nel panorama nazionale e internazionale, capace di unire rigore scientifico, esperienze autentiche e valorizzazione territoriale

