"Travel Experience di Rimini", il Comune di Vietri torna alla fiera del turismo Rinnovata per il terzo anno consecutivo la partnership con Salerno: stand condiviso

Anche quest’anno, dall’8 al 10 ottobre 2025, il Comune di Vietri sul Mare sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo B2B in Italia, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG). Un appuntamento strategico che coinvolge buyer nazionali e internazionali, e che vede Vietri sul Mare protagonista per il decimo anno consecutivo.

A rappresentare la prima perla della Costiera Amalfitana saranno il consigliere delegato al Turismo Vittorio Mendozzi e l’assessore allo Spettacolo e alla Cultura Daniele Benincasa, con il supporto della Pro Loco di Vietri sul Mare, dell’Associazione Ristoratori Vietresi e del maestro Antonio Solimene, esponente di spicco della tradizionale arte ceramica vietrese.

Rinnovata per il terzo consecutivo la partnership con la città di Salerno con la quale Vietri sul Mare condividerà lo stand situato al n. 405 del padiglione C7, a pochi passi dalla Regione Campania.

"La promozione del territorio vietrese agli ospiti della fiera di Rimini passerà non solo attraverso le immagini video che saranno proiettate nello stand e con la distribuzione della brochure preparata per l’occasione che descrive i punti di forza dell’offerta paesaggistica, turistica e culturale di Vietri sul Mare, ma anche attraverso la speciale esperienza enogastronomica affidata agli chef dell’Associazione Ristoratori Vietresi e quella artistica con le sapienti mani del ceramista Antonio Solimene che dalla creta darà vita ad oggetti in ceramica di pregevole fattura, eccellenza del territorio - si legge nella nota del Comune -. Questa presenza consolidata testimonia l’impegno continuo dell’amministrazione nel promuovere Vietri sul Mare come destinazione d’eccellenza, valorizzando le sue risorse artistiche, culturali, gastronomiche e naturali".

«È con grande soddisfazione che celebriamo questo traguardo dei dieci anni di partecipazione al TTG», ha dichiarato il Sindaco De Simone, sottolineando l’importanza della collaborazione con il Comune di Salerno per una strategia turistica integrata, capace di rafforzare la visibilità internazionale del territorio.

Anche il consigliere Vittorio Mendozzi si dice convinto del gradimento che lo stand Vietri sul Mare avrà a Rimini: «Anche per questa edizione sarà un punto di riferimento per operatori, giornalisti e viaggiatori interessati a scoprire l’unicità della “porta della Costiera Amalfitana”: tra tradizione ceramica, bellezze paesaggistiche e accoglienza autentica».