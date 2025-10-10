Costiera Amalfitana set a cielo aperto: a Praiano le riprese del film "Matador" Il film diretto da Michael B. Jordan sceglie l'albergo della famiglia Gagliano

La Costiera Amalfitana si conferma un'attrazione irresistibile anche per le case cinematografiche internazionali. In queste settimane, infatti, i luoghi iconici della Divina sono stati scelti dalla Eagle Pictures per girare le scene del film "Matador", diretto dall'attore e regista statunitense Michael B. Jordan. Dopo aver girato alcune scene al Fiordo di Furore e nel comune di Tramonti, questa mattina parte del cast si è spostata al "Grand Hotel Tritone" di Praiano. La struttura alberghiera della famiglia Gagliano è stata scelta per girare alcune scene del fim che vede la partecipazione di attori di fama internazionale.

Nei giorni scorsi la troupe aveva fatto tappa al Fiordo di Furore dove si era recato anche il sindaco Giovanni Milo per dare il benvenuto ad attori e regista. "Ancora una volta è stato veramente coinvolgente incontrare l'attore e regista Michael B. Jordan al Fiordo di Furore. Tra le tantissime qualità spiccano la professionalità, la cortesia e la disponibilità di questo grande attore statunitense che ancora una volta mi ha voluto rappresentare il grande amore per Furore e per il suo magico Fiordo", le parole postate sui social dal primo cittadino del borgo della Costiera Amalfitana.



