Eduardo De Crescenzo al Premio Charlot: al Teatro Verdi "Essere Jazz" Un evento attesissimo, che ha già fatto registrare il tutto esaurito

Sarà Eduardo De Crescenzo il protagonista della sesta serata del Premio Charlot, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 al Teatro Verdi di Salerno. Un evento attesissimo, che ha già fatto registrare il tutto esaurito con accesso riservato esclusivamente su invito.

I dettagli



In scena “Essenze Jazz”, più che un titolo, una dichiarazione d’identità: è così che De Crescenzo ama definire oggi la sua musica, frutto maturo di una lunga ricerca artistica, personale e appassionata. Il concerto si trasforma così in un racconto intimo e potente, una biografia musicale che attraversa il suo repertorio e le mille influenze che ne hanno plasmato la voce, lo stile e l’anima.



C’è la Napoli del primo Novecento, quella dei chansonniers ispirati alla scuola francese. Ci sono i locali americani sul porto, dove da ragazzo ascoltava il jazz e scopriva lo scat, lasciandosi travolgere dalla sua libertà espressiva. C’è il respiro del Mediterraneo, che arriva dal mare o si insinua nei vicoli della città, trasformandosi in melodia.



E poi c’è il suo repertorio, fatto di canzoni entrate nel cuore di intere generazioni: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, ma anche la delicatezza poetica di Il racconto della sera e Sarà così, fino al ritmo trascinante di Foglia di tè e La vita è un’altra. Brani che, in questa nuova dimensione jazzistica, si spogliano della forma originaria per ritrovare nuove vie espressive, nuove emozioni.



Sul palco, insieme a lui, una formazione d’eccellenza: musicisti raffinati, in continuo dialogo con la sua musica, capaci di ascoltarla, abitarla, reinventarla. La batteria pulsa sotto la poesia del canto, il contrabbasso tesse trame profonde, il pianoforte ricama armonie leggere e brillanti, il sassofono si insinua tra le pause, mentre il violoncello aggiunge colori inattesi. Il tutto guidato da quella voce che è, da sempre, il suo vero strumento: capace di raccontare, improvvisare, commuovere, sorprendere.



“Essenze Jazz” non è solo un concerto, è un viaggio nell’anima di un artista che ha fatto della musica un linguaggio universale. E al Premio Charlot, anche questa volta, la grande musica sa farsi emozione pura.