Il libro di Don Roberto Faccenda a Pontecagnano Faiano "Una figura autentica ed amatissima da tutte le generazioni"

Il Sindaco Giuseppe Lanzara sarà presente domani, alle ore 20:30, presso il Bar Officina Vespucci di S.Antonio, alla presentazione del libro di Roberto Faccenda “A(r)marsi con cinque ciottoli”, edizioni San Paolo.

Il volume

Il volume, che appare come una proposta concreta di vita spirituale per chi affronta le sfide quotidiane della vita di questo tempo, è l’ennesimo appello ai giovani affinché siano sempre guidati da fiducia e speranza, amore e fede.

La presenza del Primo Cittadino è anche legata al sentimento di riconoscenza e di stima che la comunità tutta prova verso il parroco, che oggi è Direttore della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e cappellano della Salernitana, ma che anni fa ha guidato con la sua proverbiale schiettezza, ironia e passione, la Chiesa San Benedetto di Faiano.

Una figura autentica ed amatissima da tutte le generazioni, che il Sindaco Giuseppe Lanzara definisce con queste parole: “Non potevo non portare, a nome di tutta la collettività, un saluto ed un grazie sentito a Don Roberto, al quale mi lega il ricordo di un cammino costruito insieme, passo dopo passo, per Pontecagnano, ed in particolare Faiano. Lui nel suo ruolo ed io nel mio, abbiamo condiviso momenti indimenticabili di fronte ad una popolazione attiva, propositiva, che aveva riconosciuto in lui una guida generosa, affabile e profonda, poi degnamente sostituita da Don Marco. Sarà un onore ed un piacere sentire la sua testimonianza e la sua esperienza, contenute nelle pagine di un volume pregno di riflessioni ed approfondimenti”.