Melillo a Sapri con Elodie: nuovi progetti comitato celebrazioni Carlo Pisacane Il docente è stato identificato come presidente del comitato nazionale

Oggi, a Sapri Leone Melillo, docente Università di Napoli - Università di San Isidro) è stato a Sapri, in compagnia di Elodie, nota cantautrice ed attrice italiana, che è stata presto riconosciuta.

Il "Comitato nazionale per le celebrazioni di Carlo Pisacane" è stato istituito nel 2018, in occasione del bicentenario della sua nascita. Il suo scopo è quello di promuovere eventi e manifestazioni che ricordino la figura e le imprese di Carlo Pisacane, un importante patriota italiano noto soprattutto per la spedizione di Sapri del 1857. Leone Melillo è stato identificato come presidente del comitato nazionale.