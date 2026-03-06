Domenica 8 marzo ingresso gratuito per le donne nei siti culturali provinciali L'iniziativa promossa dai consiglieri Francesco Morra e Annarita Ferrara e dal presidente Guzzo

La Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, il Castello Arechi con l’annesso museo e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, apriranno le porte gratuitamente alle donne per domenica 8 marzo.

L'iniziativa vuole essere un chiaro segnale in una ricorrenza importante.

"Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia”, spiegano in una dichiarazione congiunta il presidente facente funzioni della Provincia Giovanni Guzzo, la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.