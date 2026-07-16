La storica Caserma Tofano apre le proprie porte ai visitatori Visite guidate per il pubblico all'interno dei locali del sito borbonico

Domenica 19 luglio la Caserma Tofano di Nocera Inferiore, in questi giorni location d’eccezione del Nocera Jazz Festival, sarà protagonista di un’apertura straordinaria che consentirà di conoscere un luogo di grande valore storico e identitario della città, solitamente chiuso al pubblico.

Alle 18.30, infatti, è in programma una visita guidata che presenterà per la prima volta al pubblico la caserma borbonica come monumento e luogo di interesse culturale: qui, proprio in occasione della rassegna musicale, organizzata dal Comune di Nocera Inferiore in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l'Archeoclub d'Italia Nuceria Alfaterna di Nocera Inferiore ha curato un percorso espositivo per raccontare la storia e le trasformazioni del monumento.

I soci dell’Archeoclub e il personale della Soprintendenza accompagneranno il pubblico, attraverso un percorso di testi e immagini, alla scoperta delle vicende che hanno determinato il passaggio da palazzo ducale a caserma in una storia lunga 500 anni. Si potranno visitare, inoltre, la piazza d'armi e le antiche cucine restaurate. La visita offrirà anche l’occasione per conoscere le attuali funzioni della Caserma e le ipotesi di futuro utilizzo del sito.

L’evento, aperto a tutti, rappresenta un’occasione straordinaria per scoprire un tesoro architettonico del patrimonio culturale di Nocera Inferiore per molto tempo inaccessibile e che oggi guarda al futuro.

