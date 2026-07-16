All’Arco Catalano di Salerno l’omaggio a Margherita Rago di Scena Teatro In scena la presenza straordinaria di Antonello De Rosa per una serata speciale

Un atto di amore. Un omaggio intimo e profondo all’amica, prima ancora che all’attrice. Un momento di forte pathos, durante il quale Antonello De Rosa, attore e regista, fondatore di Scena Teatro, svestirà i panni di direttore artistico per calcare la scena in un emozionante omaggio a Margherita Rago.

Doppia replica venerdì 17 luglio 2026, alle ore 19 e alle ore 21, all’Arco Catalano di Salerno per lo speciale tributo, inserito nella rassegna “Il gioco serio del teatro, dalla formazione al palco - Dedicato a Margherita Rago”.

«Non è un gesto formale, ma è il desiderio puro e autentico di omaggiare una personale speciale nelle nostre vite. Un attore deve controllare il personaggio, ma sarà davvero complicato non cedere all’emozione, perché Margherita, anzi, la “mia Margherita” è una parte importante della mia vita, personale e scenica. Non è solo l’attrice o la collega, il nostro è stato un rapporto di fratellanza, un punto di riferimento e il suo essere strappata alla vita per me e per tutti i nostri allievi è ancora oggi un dolore che non concede tregua – sottolinea Antonello De Rosa, fondatore di Scena Teatro – In genere, nelle mie rassegne lascio spazio agli attori e agli artisti, ma quest’anno ho deciso di riservare una serata importantissima per tutta Scena Teatro, con l'omaggio che personalmente farò a Margherita Rago: sarà un tributo autentico, di chi l’ha vissuta, conosciuta realmente. Un’artista straordinaria, che fino all’ultimo giorno della sua vita ha vissuto per il teatro, con una dedizione totale. In questo spettacolo, in cui le ho fatto da regia, sarò io ad interpretare ciò che per anni ha portato sul palco lei. Una colonna straordinaria nella mia crescita professionale e personale, ma soprattutto per l’evoluzione di Scena Teatro. È un filo rosso sottile che continua attraverso i giovani studenti di Scena Teatro Lab che si avviano al mestiere dell’attore».

Saranno presenti in platea il figlio di Margherita, Giuseppe e tutta la sua famiglia. «Ogni sera, durante la presentazione degli spettacoli della rassegna viene ricordata Margherita e, in maniera spontanea, si eleva dal pubblico dell’Arco Catalano un applauso fragoroso. Fin dalla scomparsa di Margherita, Scena Teatro, ha dedicato a lei tutti gli eventi dell’Accademia che l’hanno vista protagonista, anche nella didattica e nella formazione al fianco di Antonello. Tutti gli appuntamenti in nome di Margherita sono realizzati con l’approvazione dei familiari e continueremo per tutto l'anno, fino al Premio Nazionale Scena Teatro, nel ricordo di una professionista che, negli ultimi anni, è sempre stata parte integrante di Scena Teatro e resterà impressa nel nostro cuore», prosegue Pasquale Petrosino, Direttore Organizzativo di Scena Teatro.

Sabato 18 luglio 2026 ritorna a Salerno Tina Agrippino, attrice che lavora tantissimo con Ferzan Ozpetek, che lo scorso anno è stata la protagonista dello stage intensivo di Scena Teatro. Tina Agrippino sarà la protagonista di “La Rifiutata” tratta dal testo di Maria Pagano, accompagnata dalla danzatrice Giovanna Di Filippo con le coreografie di Loredana Di Filippo. «Non c’è traccia di rifiuto in queste pagine, c’è amore. C’è grazia e struggimento, poesia e lucido pensiero, c’è musica, c’è un ritmo serrato e tanto spazio per distendere la mente – si legge nel commento critico al testo di Pino Strabioli - Sua madre ha scelto per lei il nome più sacro. Le madri sono persone ma noi tendiamo a dimenticarlo. In questo breve intensissimo racconto per fortuna lei non lo fa. Avrei voluto conoscerla quella donna confusa, impaurita, sincera, affaticata che le ha dato la vita in quell’aprile che anche Pasolini cita nella bellissima supplica a sua madre…. Buon viaggio a questo nastro da sciogliere e annodare».

A chiudere la maratona teatrale, con 9 spettacoli in 11 giorni, domenica 19 luglio 2026 alle ore 21 Lalla Esposito, la cantante-attrice, tra le più autorevoli interpreti di teatro musicale del nostro Paese, porterà in scena uno spettacolo interamente dedicato a Raffaele Viviani. Un viaggio onirico attraverso le note di canzoni e poesie che sono parte integrante dell’anima partenopea. Un vicolo come tanti, buio, crocevia di storie e di sguardi, in cui prendono lentamente forma scugnizzi, spazzini, guappi, prostitute, ladri, miseri vagabondi, venditori ambulanti: umanità che Raffele Viviani ritrae con le sue parole.

La Rassegna è promossa e organizzata da Scena Teatro Management, con il patrocinio morale della Provincia di Salerno, Comune di Salerno, dell’Università di Salerno e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana - CARISAL.