Il tenore in divisa Damiano Lanzalotti emoziona con la Fanfara della Polizia A Battipaglia nel corso della rassegna Momenti d'autore

L'inconfondibile voce di Damiano Lanzalotti, il tenore in divisa della Polizia di Stato, ha caratterizzato i momenti conclusivi del concerto tenuto dalla Fanfara della Polizia di Stato a Battipaglia. L'iniziativa rientra nell'ambito della 14esima edizione della rassegna culturale “Momenti d'autore”. Lanzalotti, noto al pubblico per le sue grandi doti canore, ha accompagnato l'orchestra, intonando l'Inno di Mameli, il canto degli italiani. Un momento toccante, accompagnato dagli scroscianti applausi del pubblico che ha particolarmente apprezzato la serata.

All'evento, che si è svolto in piazza Aldo Moro, ha preso parte anche il nuovo Questore della provincia di Salerno, Olimpia Abbate. Presenti, tra gli altri, il dirigente della sezione Polizia Stradale di Salerno (corpo di cui fa parte anche il “tenore in divisa” Damiano Lanzalotti), Pietro Ciaramella, il dirigente del commissariato di Battipaglia, Giuseppe Fedele e la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.

Nei giorni precedenti Lanzalotti - che sta perfezionando il suo percorso con gli studi al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino - era stato protagonista anche di un altro evento, a conferma di un talento sempre più apprezzato sul territorio salernitano.