Salernitana, penultima seduta pre-Giugliano: Capuano verso il forfait Il difensore lavora a parte. Cosmi pensa a novità di formazione

Ancora una seduta differenziata. La Salernitana non recupererà pedine in vista della sfida con il Giugliano. L’ultimo match del primo tour de force stagionale chiederà ai granata uno sforzo importante. Soprattutto a difesa e centrocampo, alle prese con limitazioni limitate. Il pacchetto arretrato dovrebbe ripartire da Pieraccini e Celiento. Capuano, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare pre-Cavese, ha lavorato a parte e non dovrebbe essere rischiato. Si valuterà per il match con il Crotone.

Nel penultimo allenamento in vista della sfida di sabato, la Salernitana ripartirà dal 4-4-2 ma pensa a novità di formazione, con Zoia idea sulla corsia mancina al posto di Anastasio. Sperano in una chance anche Varela Djamanca e Lescano. Differenziato per Kees de Boer. Palestra e terapie per Malik Djibril e Jonas Heinz. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 17:00, sempre al Mary Rosy.