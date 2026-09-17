Eliminazione Bollo, Vietri (FdI): "Governo Meloni riduce le tasse" Il deputato salernitano: "Non sarà limitata al 2027, diventerà strutturale"

"L'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli rappresenta un intervento concreto a sostegno di milioni di cittadini e un segnale importante nella direzione di una minore pressione fiscale". Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d'Italia, Imma Vietri. "Per tante famiglie l'auto e la moto sono strumenti indispensabili per lavorare, accompagnare i figli e affrontare le esigenze della vita quotidiana. Eliminare una spesa ricorrente come il bollo significa quindi alleggerire concretamente i bilanci familiari. Inoltre, come precisato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non si tratterà di un provvedimento limitato al 2027, ma destinato a diventare strutturale con la prossima legge di bilancio. Prendiamo atto, anche questa volta, delle critiche arrivate dal Pd, dal Movimento 5 Stelle e da diversi esponenti della sinistra. Se considerano sbagliata questa scelta, sarebbe opportuno che spiegassero agli italiani se intendono inserire nel loro programma il ripristino del bollo e quale sia la loro alternativa a una politica che punta a rendere il sistema fiscale meno gravoso per cittadini e famiglie" conclude Vietri.