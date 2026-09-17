Avversari Salernitana, il Bari perde i pezzi: due big a rischio per l'Arechi Rastelli deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Si rivede un giovane talento del Napoli

Lo scontro diretto è ancora lontanissimo. Eppure Salernitana-Bari rischia di non avere due protagonisti in maglia biancorossa. I galletti devono fare i conti con le pesanti defezioni di Alessandro Celli e Riccardo Burgio. Entrambi i laterali mancini sono alle prese con guai muscolari che richiederanno stop che si aggirano su un mese. A rischio entrambi per la super sfida dell'Arechi del prossimo 4 ottobre.

Il Bari si ritrova dunque a dover correre ai ripari. Aggregato alla prima squadra Matteo Anzolin, terzino sinistro classe 2000, lo scorso anno in forza alla Triestina. Per lui in passato esperienze anche con Wolfsberger, Juventus Next Gen e Novara, per complessive 120 partite giocate in Serie C. Potrebbe essere tesserato a stretto giro. Intanto si è visto in gruppo Vincenzo Prisco. Il 18enne arrivato in prestito dal Napoli, fermato da un prolungato stato febbrile da inizio settembre, ha svolto nella giornata di giovedì la parte iniziale della seduta d’allenamento con il gruppo, dedicandosi poi a lavoro personalizzato.