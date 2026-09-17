Esplosero 26 colpi contro un autosalone: quattro arresti nell'Agro Nocerino Blitz dei carabinieri: rinvenuti anche soldi e droga durante le perquisizioni

Dovranno rispondere di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento le quattro persone arrestate all'alba dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Nocera Inferiore. Tre sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. Le indagini effettuate dai militari e coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sono legate ad un episodio avvenuto nel febbraio 2025 a Corbara.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, gli indagati, la sera del 23 febbraio, avrebbero esploso almeno 26 colpi con un'arma da guerra contro un autosalone. In particolare - secondo la ricostruzione degli investigaotori - uno degli arrestati, che all'epoca era agli arresti domiciliari, avrebbe progettato e coordinato l'intimidazione. Alla base del gesto ci sarebbero motivi di astio nei confronti della vittima per motivi sentimentali. Nel corso dell'operazione odierna, i carabinieri hanno sequestrato soldi in contanti e oltre un chilo di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo di un kalashnikov.