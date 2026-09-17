Minacce al ministro Valditara: la lettera con proiettile inviata da Salerno Conteneva anche un foglio legato a presunte irregolarità nel rilascio di diplomi nel Salernitano

È stata inviata da Salerno la busta contenente un proiettile ed una lettera intimidatoria rivolta al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Il plico, come riporta l'agenzia ANSA, è stato recapitato agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma: è giunto da anonimi che l'hanno inviato da Salerno, chiedendo - all'interno di un foglio - di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Valditara ha denunciato l'episodio ai carabinieri. Solidarietà è arrivata da diversi esponenti politici a partire dalla collega dell'Università Anna Maria Bernini che scrive sui social "il dissenso è libero la critica legittima l'intimidazione e la violenza non lo saranno mai, la mia solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute".

Vicinanza espressa anche dalla salernitana Mara Carfagna. segretario di Noi Moderati. "Piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un'intimidazione inaccettabile, che va respinta senza esitazioni. Il confronto politico può essere anche duro, ma la violenza e le minacce non possono avere alcuna cittadinanza nel dibattito democratico. Mi auguro che venga fatta rapidamente piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano individuati quanto prima".