Giugliano, capitan De Rosa a 'Granatissimi': "Salernitana, non abbiamo paura" Il leader gialloblu a 'Ottochannel': "Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, granata sotto pressione"

Un successo scacciacrisi. Il Giugliano si carica in vista della trasferta dell’Arechi con la Salernitana. Roberto De Rosa, capitano dei gialloblu, lancia la sfida dai microfoni di Ottochannel, nel corso di ‘Granatissimi’: “Sappiamo che quella di sabato sarà una sfida molto difficile per noi. La stiamo preparando nel migliore dei modi. La vittoria sul Cosenza ci ha dato grande fiducia ma verremo all’Arechi per dire la nostra. Lo scorso anno fu l’esordio del mister Di Napoli. Lo scorso anno dovevamo salvarci e facemmo una grande gara. Vogliamo replicare quanto fatto nello scorso campionato. Sappiamo che la Salernitana ha una maggiore pressione e ha tutto da perdere. Anche a noi serviranno punti ma avremo più tranquillità”.

Sui numeri De Rosa spiega: “Leggendo le statistiche siamo uno dei migliori attacchi ma anche tra le peggior difese. In questa categoria per noi tutte le sfide vanno giocate, sudate. Poi sarà il risultato a scrivere il nostro destino”. Che Giugliano aspettarsi all’Arechi? “La Salernitana ha cambiato modulo, è passata a quattro in difesa ma a centrocampo dobbiamo sfruttare la nostra superiorità in mezzo al campo”.