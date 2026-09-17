FOTO - Salernitana, ecco la maglia in onore di San Matteo: info e dettagli La squadra scenderà in campo con la divisa speciale col Giugliano. Da domani in vendita

La Salernitana rinsalda il connubio tra San Matteo, Salerno e la squadra di calcio della città con la creazione di una divisa limited edition che unisce identità, tradizione e design contemporaneo. Con il supporto dello sponsor tecnico Givova, sabato 19 settembre sarà indossata in occasione di Salernitana-Giugliano con finalità celebrative e soprattutto benefiche.

L'iniziativa

Bianca, finiture oro, texture embossed dall’eleganza preziosa: la maglia 21/9 limited edition è prodotta per il commercio in soli 219 esemplari, numero che simboleggia il giorno dedicato al Santo Patrono, tutti numerati con patch e custoditi in speciali scatole. La vendita al pubblico sarà effettuata fino ad esaurimento scorte dalle 15:00 del 18 settembre esclusivamente attraverso lo store online dell’U.S. Salernitana 1919, con possibilità di scegliere tra versione “essential” e quella con sponsor/patch Serie C. Le divise che i calciatori utilizzeranno contro il Giugliano si differenziano dalle 219 destinate alla commercializzazione grazie alla patch recante la data “21/9” al posto della numerazione progressiva. Nei giorni successivi, le casacche match-worn andranno all’asta sulla piattaforma CharityStars: il ricavato sarà devoluto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno.

I dettagli

“Salernum meum est. Ego defendo” è la dicitura impressa in alto sul retro della maglia. All’interno del colletto in stile polo, con bottone a chiusura, è presente la data del 21 settembre in latino. La texture nasce da un’attenta reinterpretazione della corona di San Matteo, le cui forme barocche sono state scomposte, rielaborate e trasformate in un motivo tono su tono che avvolge l’intera superficie del tessuto e dona un tocco significativo e per nulla invasivo. Le finiture in oro impreziosiscono un vero e proprio un omaggio alla storia, alla spiritualità e al patrimonio artistico legato al Santo Patrono di Salerno. Identico effetto per il kit portieri, nero con finiture dorate.