Salernitana, testa al Giugliano: le ultime dall'infermeria Squadra subito in campo dopo il pari di Barletta. Cosmi fa i conti con la fatica

Subito in campo. Archiviare il pari col Barletta e ripartire. La corsa della Salernitana non conosce sosta. Il primo tour de force stagionale obbliga subito a voltare pagina e concentrarsi sulla sfida di sabato sera all'Arechi col Giugliano. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi alla ripresa degli allenamenti: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante in campo, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Palestra e terapie per Jonas Heinz. Terapie per Malik Djibril.

Si continua a valutare il possibile rientro in gruppo di Capuano. L'affaticamento agli adduttori ha rallentato il percorso fisico dell'ex capitano della Ternana. Domani è attesa la decisione su un possibile rientro in gruppo. Cosmi è pronto ad affidarsi ancora alla coppia Celiento-Pieraccini. Possibile chance per Zoia al posto di Anastasio. In mezzo al campo, Varela Djamanca chiede spazio al posto di Achik. Davanti invece D'Ursi e La Gumina vogliono preservare il loro vantaggio su Lescano. La preparazione riprenderà domani alle 17:00, sempre al Mary Rosy.