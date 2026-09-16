Rissa in piazza Abbro a Cava: scatta il divieto di accesso per cinque giovani Era accaduto lo scorso 13 agosto

La Polizia di Stato, con personale del commissariato di Cava de’ Tirreni, ha notificato a cinque persone il Divieto di Accesso alle aree urbane, della durata di 12 mesi, con il divieto di accesso e di stazionamento in Piazza Abbro e nelle immediate vicinanze dell’area pedonale denominata “Scacchiera”.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della violenta rissa verificatasi lo scorso 13 agosto nell’area pedonale “Scacchiera”, dove gli operatori del commissariato di Cava de’ Tirreni erano intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in corso. Giunti sul posto, gli agenti avevano trovato più persone coinvolte in un acceso alterco. La discussione, inizialmente limitata a un confronto verbale, era rapidamente degenerata in un'accesa colluttazione tra più soggetti, rendendo necessario richiedere l’intervento di un secondo equipaggio proveniente da Salerno.

Grazie all’intervento congiunto degli operatori, i tafferugli erano stati interrotti e la situazione era stata riportata sotto controllo, consentendo di ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area e tutelare l’incolumità delle persone presenti. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e di turbativa della sicurezza urbana e conferma l’attenzione della Polizia di Stato per il controllo del territorio e per la prevenzione di condotte suscettibili di compromettere la sicurezza e la tranquillità della collettività.