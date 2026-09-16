Lottizzazione abusiva, sequestrato il McDonald's a Vibonati Sigilli dei carabinieri su richiesta della Procura di Lagonegro

I carabinieri della stazione di Vibonati, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno e coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Sapri, hanno sottoposto a sequestro preventivo un'area di 11.700 metri quadri e l'edificio che ospita il McDonald's. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Lagonegro, su richiesta della Procura che ipotizza il reato di lottizzazione abusiva. Nell'inchiesta sono coinvolte otto persone tra committenti dei lavori, proprietari, progettisti e pubblici funzionari. L'ipotesi avanzata dagli investigatori è di lottizzazione abusiva con violazione degli strumenti urbanistici ed in conflitto la pianificazione del territorio.

Nel corso delle indagini, supportate anche da una consulenza tecnica d'ufficio, sarebbero emerse "diverse irregolarità di natura urbanistica relative agli insediamenti commerciali realizzati e da realizzare, comprensivi della viabilità e delle aree di pertinenza, ricadenti nel Comune di Vibonati". "Tali irregolarità - aggiunge la Procura di Lagonegro - riguarderebbero sia l'area sulla quale è stato realizzato l'edificio destinato all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, recante insegna McDonald's, sia le relative aree pertinenziali".

