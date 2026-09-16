Avversari Salernitana, Longo torna a casa: il Catania si allena a Pontecagnano Seduta nel comune picentino. "Bentornato a casa mister", il commento del sindaco Lanzara

“Bentornato a casa, mister Emilio! Pontecagnano Faiano è orgogliosa di te”. Un messaggio che arriva dal cuore, pieno d’orgoglio e gratitudine. Emilio Longo respira, si prende la vittoria scacciacrisi del suo Catania col Picerno e soprattutto riassapora aria di casa. Prima di tornare in Sicilia dopo la trasferta di ieri, per il club etneo un allenamento particolare. Come descrive sui suoi social il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, in mattinata i siciliani hanno svolto una seduta di allenamento allo stadio Comunale. “Questa mattina il nostro stadio comunale ha avuto il piacere di ospitare l’allenamento del ??????????????, guidato da un mister che qui è decisamente… di casa: il nostro concittadino Emilio Longo. È sempre una bella emozione vedere chi è partito da Pontecagnano Faiano costruire, con passione, sacrificio e professionalità un percorso importante nel mondo del calcio. E allora, almeno per qualche ora, lo Stadio Comunale si è tinto anche un po’ di rossazzurro”.