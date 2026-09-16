Salerno, inaugurata una nuova pensilina al servizio del carcere di Fuorni La struttura è destinata ad accogliere i familiari dei detenuti

Una nuova pensilina destinata ad accogliere i familiari dei detenuti è stata inaugurata questa mattina nei pressi dell'ingresso della Casa Circondariale di Fuorni, a Salerno. La struttura, realizzata in alluminio e dotata di vetrate antisfondamento e cinque panchine, è stata pensata in particolare per le persone che attendono di poter entrare nel carcere per le visite ai propri familiari. "Credo che sia un segno di grande civiltà", ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ricordando che la realizzazione della pensilina è stata sollecitata anche dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti.

"Abbiamo avuto qualche settimana fa un incontro con il direttore del carcere che ci segnalava un po' questa situazione abbastanza critica. Qui abbiamo i familiari, sono soprattutto mamme, donne, mogli, che vengono a fare visita ai detenuti e devono aspettare in una condizione francamente non dignitosa". L'amministrazione comunale ha quindi accelerato i tempi per completare la struttura prima dell'arrivo delle prime piogge. "Abbiamo dato vita in tempi straordinariamente rapidi a questa struttura di accoglienza delle famiglie", ha spiegato De Luca, annunciando che nelle prossime settimane saranno realizzati anche i servizi igienici, con bagni per donne, uomini e disabili, oltre a un impianto di climatizzazione. "È un segno di civiltà, di attenzione a un mondo che ha già motivi di sofferenza e di rispetto soprattutto per le famiglie e i detenuti", ha aggiunto il sindaco, sottolineando in particolare la presenza di madri e mogli tra i familiari che si recano in carcere.

Il direttore della Casa Circondariale ha definito l'intervento "un atto di civiltà", sottolineando che consente di restituire "dignità" agli spazi destinati all'accoglienza dei familiari. Il direttore ha inoltre ricordato l'accordo sottoscritto con il Comune per l'impiego di detenuti in lavori di pubblica utilità sul territorio. "Il carcere fa parte del territorio, vuol essere una risorsa del territorio rispetto a una città che sta crescendo, vogliamo dare il nostro contributo", ha affermato il direttore, ringraziando il sindaco per l'attenzione dimostrata e sottolineando che con la realizzazione dei bagni "si completerà questo intervento".