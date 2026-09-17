Salernitana, medicina del gol: il club sceglie la cura per Lescano Dibattito in corso sul gol di Barletta: la Lega indica Celiento, il club sceglie Lescano

La deviazione sulla linea a Barletta diventa un interrogativo ancora irrisolto: “Il gol di Barletta è di Celiento o di Lescano?”. La Salernitana non ha ancora sciolto il dilemma. Dal Puttilli è tornata a casa non solo con il rimpianto di un solo punto portato a casa in una sfida che le aveva fatto assaporare il sapore di svolta in caso di successo. Ora però deve fare i conti anche con quella che è l’attribuzione della rete per pari. Un po’ per legislatura calcistica, un po’ (e soprattutto) per diletto.

La medicina del gol

Sull’azione del pari restano dubbi. Celiento devia sulla zuccata di La Gumina. Il pallone sembra oltrepassare la linea prima della deviazione di Lescano. Il dubbio ora è tutto lì: l’attaccante ha centrato la zampata vincente oppure il gol resta di Celiento? La Lega spinge per il difensore. La Salernitana, modificando ieri il suo tabellino, ha scelto Lescano. Farà fede la decisione della Lega e anche a chi l’arbitro avrà attribuito il pari.

Lescano attende

Intanto la Salernitana fa la sua scelta. Indica Lescano, bomber alla terza panchina di fila, inserito da Cosmi nel momento del bisogno. Parte dietro nelle gerarchie “perché ha bisogno di tempo per lavorare, ma ho tutta l’intenzione di recuperarlo”, ha spiegato Cosmi nel post-Potenza. E col Giugliano potrebbe essere ancora panchina, seppur per una staffetta preventivata con La Gumina.