Lavori in Via Ligea: riqualificata la rotatoria e ripristinata la fontana L'opera è stata inaugurata dal sindaco De Luca

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione urbana e ripristino idraulico relativi alla rotatoria e alla fontana di Via Ligea a Salerno, snodo strategico e vero e proprio biglietto da visita di Porta Ovest della città. L'intervento ha visto un rinnovamento profondo e strutturale delle infrastrutture esistenti, focalizzato su sicurezza stradale, efficienza energetica e decoro urbano. L'opera è stata inaugurata questa sera, alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca.

In dettaglio, i lavori hanno riguardato:

Rifacimento completo degli impianti: Sono stati realizzati ex novo sia l'impianto idrico che quello elettrico a servizio della fontana e della rotatoria, garantendo il pieno e perfetto ripristino del funzionamento idraulico della struttura.

Sicurezza stradale e tecnologia LED: La rotatoria è stata dotata di un moderno sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica. Questa tecnologia garantisce un’elevata visibilità sia nelle ore notturne sia in caso di condizioni meteorologiche avverse, delimitando chiaramente gli spazi di manovra per i veicoli e riducendo drasticamente il rischio di incidenti.

Cura del verde e sostenibilità: È stato installato un impianto idrico dedicato all'interno della rotatoria che permetterà un'irrigazione costante ed efficiente del manto erboso e delle nuove essenze arboree piantumate.

Messa in sicurezza e illuminazione scenografica: A completamento dell'opera, si è provveduto alla bonifica e alla chiusura dell'area sottostante il costone di Via Ligea prospiciente la rotatoria, delimitata mediante il posizionamento di pannelli grigliati in Orsogril. All'interno di quest'area sono stati posizionati fari dedicati all'illuminazione scenografica e funzionale del costone roccioso, esaltandone la presenza visiva ed eliminando situazioni di degrado.