Salernitana, Celiento fa il difensore-goleador. E Capuano punta al rientro Secondo gol consecutivo per il centrale arrivato sul gong del mercato. Niente rischi per Capuano

Due su due. In attesa di sciogliere definitivamente il dilemma sul marcatore in Barletta-Salernitana, la serie C assegna il gol del pari al Puttilli a Daniele Celiento. Il difensore ha esultato con forza dopo aver tremato per quel tocco inizialmente valutato col braccio prima della rettifica con revisione Fvs. Secondo gol consecutivo, un rendimento da urlo in chiave offensiva per il difensore arrivato sul gong del mercato come pedina di scambio sull'asse Matino-Casarano. Complice l'infortunio di Capuano, Cosmi gli ha affidato le chiavi del pacchetto arretrato. L'ex Primavera del Napoli ha risposto presente e con una serie di prestazioni di livello. Bene con Cavese e Potenza, qualche sofferenza invece martedì a Barletta, con Mateus da Silva avversario difficile da fermare. Eppure Celiento si è rifatto col gol e si è mangiato le mani per la zuccata nel recupero fermata da Matosevic sulla linea.

Capuano senza rischi

L'assetto a quattro con Celiento e Pieraccini centrali al momento offre garanzie. E col Giugliano viaggia verso la riconferma. Anche perchè per Marco Capuano, leader del pacchetto arretrato all'alba della stagione col 3-4-2-1, non si vogliono correre rischi. Il difensore si era fermato prima del derby con la Cavese per un affaticamento muscolare. Tre forfait in fila e un lavoro personalizzato. Potrebbe strappare una convocazione col Giugliano ma non si vogliono correre rischi. Nel mirino c'è la trasferta di Crotone ma soprattutto il big-match col Bari all'Arechi.