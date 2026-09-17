Giovane femmina di lupo investita e uccisa sulle strade del Cilento La Guardia Agroforestale Italiana: "Servono interventi a tutela della fauna selvatica"

Un giovane esemplare di lupo appenninico, una femmina di nemmeno due anni, è stato investito e ucciso lungo la strada che collega Gioi a Omignano, nel cuore del Cilento. La presenza dell'animale senza vita sul ciglio dell'asfalto è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e gli operatori sul territorio per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

La segnalazione è stata raccolta dai volontari della Guardia Agroforestale Italiana di Salerno, giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area e verificare le condizioni dell'animale. Constatato il decesso della giovane lupa, l'associazione ha prontamente attivato la procedura d'emergenza, contattando le autorità competenti: i Carabinieri Forestali per i rilievi di rito, la ASL di Salerno per gli aspetti medico-veterinari e il Comune di Gioi per coordinare le operazioni di rimozione.

La Guardia Agroforestale ha richiesto che la carcassa fosse recuperata per essere sottoposta agli esami autoptici e tossicologici prescritti dalla legge, utili a confermare le cause della morte e raccogliere preziosi dati genetici sulla popolazione di lupi nell'area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

"Questo episodio accende ancora una volta i riflettori su una problematica cruciale per la conservazione della fauna selvatica: il fenomeno del roadkill, ovvero l'investimento di animali selvatici lungo le arterie stradali. L'espansione dell'areale del lupo appenninico e la presenza di infrastrutture che attraversano i loro corridoi ecologici naturali aumentano il rischio di impatto, specialmente per i giovani esemplari in fase di dispersione che si spostano alla ricerca di nuovi territori. La perdita di un individuo in età riproduttiva rappresenta un duro colpo per la biodiversità locale e richiama l'attenzione sulla necessità di installare una segnaletica stradale specifica, dissuasori ottici e corridoi di attraversamento previsti per la fauna lungo le strade interne della provincia", si legge nella nota della Guardia Agroforestale Italiana.