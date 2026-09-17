Restyling Arechi e Volpe, De Luca risponde a Iannone: "Chiacchiere al vento" Una stoccata dopo l'allarme lanciato ieri

Ieri la nota dell'On. Antonio Iannone che parlava di partita tra le mani del Governo. Sul tema del restyling dello Stadio Arechi e del campo Volpe si aggiunge un altro capitolo. In mattinata, interpellato a margine dell'inaugurazione della Fontana delle Sirene sulle ulteriori precisazioni arrivate dal Governo, dopo che lo stesso Vincenzo De Luca aveva assicurato che "è tutto a posto", il primo cittadino ha risposto seccamente: "Chiacchiere al vento". Così De Luca ha voluto liquidare le dichiarazioni rese nelle ultime ore dal sottosegretario ai Trasporti sulla vicenda dei finanziamenti e dei lavori per gli stadi Arechi e Volpe. La partita resta tutta da giocare. Intanto si registrano le stoccate a distanza