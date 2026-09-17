Ieri la nota dell'On. Antonio Iannone che parlava di partita tra le mani del Governo. Sul tema del restyling dello Stadio Arechi e del campo Volpe si aggiunge un altro capitolo. In mattinata, interpellato a margine dell'inaugurazione della Fontana delle Sirene sulle ulteriori precisazioni arrivate dal Governo, dopo che lo stesso Vincenzo De Luca aveva assicurato che "è tutto a posto", il primo cittadino ha risposto seccamente: "Chiacchiere al vento". Così De Luca ha voluto liquidare le dichiarazioni rese nelle ultime ore dal sottosegretario ai Trasporti sulla vicenda dei finanziamenti e dei lavori per gli stadi Arechi e Volpe. La partita resta tutta da giocare. Intanto si registrano le stoccate a distanza
Restyling Arechi e Volpe, De Luca risponde a Iannone: "Chiacchiere al vento"
Una stoccata dopo l'allarme lanciato ieri
Salerno.