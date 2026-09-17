Carenze igienico-sanitarie e lavoro irregolare: chiusa attività nell'Agro Elevate anche sanzioni per complessivi 3500 euro

La Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Sarno, insieme al personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, ha effettuato un controllo interforze nel Comune di San Valentino Torio, finalizzato al contrasto del caporalato, del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo, nonché alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso del controllo, effettuato presso un’attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli, sono stati individuati una lavoratrice non regolarmente assunta e cinque lavoratori extracomunitari. Per uno di questi ultimi è emersa l’esistenza di un obbligo di dimora, nonché di un provvedimento di rintraccio finalizzato alla notifica di un foglio di via obbligatorio.

Sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, riguardanti, tra l’altro, la mancata sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori. È stata altresì rilevata la presenza di telecamere non autorizzate. Particolare attenzione è stata riservata anche alle condizioni igienico-sanitarie dei locali predisposti per la lavorazione degli alimenti, dove sono state riscontrate gravi carenze, tra cui la presenza di insetti a contatto con gli ortaggi già lavorati e destinati al confezionamento.

Complessivamente, il controllo ha portato alla sospensione dell’attività, all’applicazione di sanzioni per 3.500 euro ed all’accertamento di numerose violazioni in materia di lavoro, sicurezza e igiene. Il servizio rientra nell’ambito delle attività di controllo interforze finalizzate alla tutela dei lavoratori e al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento